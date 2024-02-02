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Медведев заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО

Медведев: РФ не будет нападать на страны НАТО, но ответит в случае посягательств

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса. Об этом этом политик написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, разумные люди на Западе это понимают. По этом зампредседателя Совбеза подчеркнул, что если страны Запада «заиграются и посягнут на целостность» России, то немедленно получат адекватный ответ.

Во вторник, 30 января, Медведев сообщил о планах по размещению нового оружия на Курилах. Он отметил, что в РФ никто не против мирного договора с Японией, но в Токио должны понимать несколько принципиальных вопросов, включая курс российских властей на развитие Курил.

До этого Медведев раскрыл, что Украина пытается бросить вызов не только России. Политик обратил внимание, что Россия сделает все, «чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли».

Ранее Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.

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