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Путин рассказал, сколько для армии собрали волонтеры

Путин: волонтеры собрали на нужды армии 11 млрд рублей

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил на форуме «Все для Победы!» в Туле, что волонтеры собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Огромную роль играет сегодня волонтерское движение... Вся страна, простые люди по тысяче собирали»

Он отметил, что «одиннадцать миллиардов собрали на нужды армии и нужды фронта».

До этого Путин заявил, что гуманитарная помощь в зону специальной военной операции (СВО) должна провозиться волонтерами по платным дорогам бесплатно. При этом он отметил, что вопрос относительно перевозки волонтерских грузов должен быть решен.

Во время посещение Тулы Путин обратил внимание на активное развитие оборонно-промышленного комплекса в Российской Федерации. Глава государства рассказал, что за последние полтора года в стране было создано более 520 тыс. новых рабочих мест для специалистов в соответствующих областях.

Ранее Путин предложил сделать обязательной работу участников СВО с психологом.

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