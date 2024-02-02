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Суд в Гааге отклонил возражения России по иску Украины из-за СВО

Суд ООН в Гааге отклонил шесть возражений России по иску Украины из-за СВО

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Peter Dejong/AP

Международный суд ООН в Гааге постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины от 2022 года против РФ из-за спецоперации. С таким заявлением выступила председатель судебной инстанции Джоан Донохью, передает РИА Новости.

«Суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела», — объявила судья на заседании в пятницу.

Она уточнила, что решение основано на статье 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. По словам Донохью, на заседании отклонили шесть выдвинутых Россией предварительных возражений по иску Украины и признали его приемлемым.

До этого международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России по иску, подданному Киевом еще в 2017 году. В частности, это касается обвинений в дискриминации крымских татар и причастности к крушению Boeing MH17.

Политолог Эльвина Сеитова назвала это решение «провалом Киева».

Ранее стало известно, что суд ООН вынесет решение по иску Украины против России 2 февраля.

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