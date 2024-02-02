Путин вручил первый в России орден «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин лично вручил первый в РФ орден «За доблестный труд». Об этом сообщает РИА Новости.

Награды удостоился коллектив научно-производственного объединения из Тулы «Сплав», которое занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Президент передал награду генеральному директору предприятия Ринату Идрисову.

До этого Путин в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы!» сообщил, что вручит коллективу «Сплава» данный орден.

В указе, ранее подписанном главой государства, отмечается, что работников «Сплава» наградили за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии потенциала российской науки и оборонного потенциала.

Орден «За доблестный труд» учредили 1 февраля. Этой наградой отмечают граждан РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.

Ранее в России запретили выпускать знаки, похожие на госнаграды.