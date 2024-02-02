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В ХАМАС попросили Россию стать гарантом при обмене пленными

В ХАМАС попросили Россию выступить гарантом при обмене пленными

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Tsafrir Abayov/AP

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим заявил, что руководство движения просило Россию стать одним из гарантов при обмене заложниками и заключенными с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда мы вносили свои предложения, мы просили о региональных и международных гарантиях для осуществления (обмена. — «Газета.Ru»), вне зависимости от того, кто их предоставляет, важно то, что мы говорим чтобы были Катар, Египет и Организация Объединенных Наций, и мы просили Россию также выступить гарантом», — сказал Наим.

До этого сообщалось, что израильские военные конфисковали наличные деньги и разведывательные документы из подземного хранилища банка радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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