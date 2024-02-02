Зеленская призвала не заставлять беженцев возвращаться на Украину

Жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что неправильно заставлять беженцев возвращаться в страну. Ее слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — сказала она.

Она добавила, что для возвращения украинцев в страну необходимо восстановить условия для их жизни.

На данный момент выезжать с Украины нельзя мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. В ООН сообщали, что около 10 млн украинцев стали беженцами и внутренними переселенцами, и большинство из них пока не могут вернуться домой. При этом страна нуждается в людях для проведения мобилизации.

30 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что правительство страны согласовало новый вариант проекта о мобилизации и передало его на рассмотрение в парламент. Согласно пояснительной записке к документу, представить законодательную инициативу должны украинский министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на заседании в начале февраля.

Ранее в Раде заявили, что законопроект о мобилизации нарушает нормы конституции.