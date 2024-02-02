Путин анонсировал вручение тульскому предприятию Ордена трудовой доблести

Тульскому предприятию ОПК «Научное-производственное объединение СПЛАВ» 2 февраля вручат Орден трудовой доблести. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы!», передает РИА Новости.

«Надо подмечать людей, которые добиваются, без всякого преувеличения, выдающихся успехов в том деле, которому они посвятили свою жизнь. Сегодня предприятию тульскому «СПЛАВ» будет вручен орден», — сказал он.

Также глава российского государства заявил, что стана планирует в ближайшее время увеличить заказы в оборонной сфере для того, чтобы восполнить запасы вооружения.

До этого Путин заявлял, что новейшее российское вооружение превосходит арсенал Североатлантического альянса. Глава государства уточнил, что, если сравнивать современное натовское вооружение и военную технику последнего периода советского времени, то «в чем-то оно уступает», хотя и не всегда. Он добавил, что имеет в виду и ракетную технику, и бронетехнику и все виды боевых машин и установок, которые применяются на поле боя.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.