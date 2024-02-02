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Путин рассказал об арендном жилье для сотрудников оборонного комплекса

Путин: 38 тысяч сотрудников ОПК получат арендное жилье

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Olga Maltseva/Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы» рассказал об арендном жилье для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы начали это делать уже. В 2024 году уже выделены соответствующие деньги из федерального бюджета на приобретение или точнее предоставление арендного жилья и на субсидирование расходов на оплату этого жилья», — рассказал он.

По его словам для системы оборонно-промышленного комплекса на эти цели было выделено 1,5 миллиарда рублей.

«Рассчитываем, что это коснется так или иначе 38 тысяч человек», — подчеркнул глава государства.

До этого Путин сообщил, что предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса удалось не только сохранить стабильные темпы работы, но и кратно увеличить выпуск продукции по некоторым направлениям. Глава государства отметил, что отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, наращивает объемы производства для обеспечения частей и соединений ВС РФ.

Ранее Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения.

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