Россияне поступили правильно, став на защиту людей в новых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Все для Победы!» в Туле.

«Если бы Россия в новых регионах не защищала людей, то страна превратилась бы в никому не нужную и дряхлую страну», — сказал он.

Глава государства обратил внимание, что у страны постарались бы «что-то оттяпать». По словам российского лидера, россиянам при этом поставляли бы гнилую картошку в виде гумпомощи.

Он призвал граждан сделать страну самодостаточной, отметив, что в этом проявляется суверенитет государства.

До этого Путин оценил востребованность «Панцирей» фразой о горячих пирожках.

В среду, 31 января, российский лидер сделал заявление о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине. Президент уточнил, что она должна проходить так, чтобы жители приграничных районов чувствовали себя спокойно и не боялись обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».