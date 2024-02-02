Эксперты описали схему частичного вступления Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО невозможно, пока на ее территории проходят боевые действия. Об этом говорится в статье экспертов по международным отношениям Алины Поляковой из Университета Джонса Хопкинса и Джеймса Голдгейера из Стэнфорда для Foreign Affairs.

В материале отметили, что членство в НАТО невозможно для Украины, пока в стране идут военные действия. Когда условия позволят Киеву присоединиться к альянсу, НАТО должно будет разработать план действий относительно применения статьи 5 устава оборонного альянса.

Статья должна подразумевать защиту только тех территорий Украины, которые будут по факту находиться под ее контролем. По словам экспертов, после вступления Киева в НАТО, альянсу придется усилить присутствие на восточном фланге и разместить войска на Украине.

Тем временем, российские войска узнали о слабых местах НАТО, пишет издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов. Этим слабым местом стали гибридные системы противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Полковник морской пехоты американских Вооруженных сил (ВС) в отставке Марк Канциан обратил внимание, что применение подобного экспериментального вооружения Киевом свидетельствует о дефиците наземных систем ПВО в странах Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за коррупции и скандалов.