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В Белоруссии предложили провести ревизию списка стран-партнеров ЕАЭС

Минск предложил провести ревизию списка стран, с которыми ЕАЭС хочет сотрудничать

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Необходимо провести ревизию перечня третьих стран, с которыми ЕАЭС заинтересован заключить торговые соглашения. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, пишет ТАСС.

«Пришло время провести силами комиссии определенную ревизию составленного достаточно давно перечня третьих стран, с которыми ЕАЭС заинтересован заключить преференциальные торговые соглашения», — сказал он.

Список стран-партнеров ЕАЭС необходимо актуализировать с учетом текущих мировых реалий, уверен Головченко.

Недавно в Молдавии признали, что отказ Кишинева от сотрудничества с ЕАЭС является большой ошибкой. Такое мнение высказал политик предприниматель Илан Шор.

Тем временем, доля национальных валют во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 90% и должна расти. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что в декабре 2023 года лидеры «пятерки» подписали декларацию «Евразийский экономический путь», предусматривающую расширение сотрудничества.

Ранее в МИД России рассказали о дивидендах Армении от участия в ЕАЭС.

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