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Мишустин счел, что подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России

Мишустин: подход Пашиняна к интеграции с ЕАЭС соответствует подходам РФ

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Подход премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) соответствует интересам России. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправсовета союза, передает
РИА Новости.

Он напомнил, что с января председательские функции в органах Союза перешли к Армении.

«Мы внимательно изучили предложенные вами приоритеты дальнейшего развития интеграции. Они преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны», — сказал Мишустин, уточнив, что Россия готова оказывать всяческую поддержку для их реализации.

Кроме того, Мишустин призвал как можно скорее начать реализовывать задачи, поставленные в декларации «Евразийский экономический путь». Документ, подписанный лидерами стран «пятерки» в декабре в Санкт-Петербурге он назвал ориентиром работы. Премьер отметил, что декларация предполагает расширение направлений сотрудничества.

Накануне Пашинян заявил, что есть ряд причин, по которым Российская Федерация не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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