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Депутатам сейма Латвии могут разрешить общаться только на одном языке

«Голос Балтии»: в сейме Латвии рассмотрят языковые поправки в регламент работы

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saeima.lv

В сейме Латвии рассматривают изменения в регламенте, которые в случае принятия запретят депутатам общаться с зарегистрированными в республике СМИ на ином языке, кроме латышского. Об этом сообщает латышское издание «Голос Балтии».

Предложение поступило от депутатской фракции TB–Visu Latvijai.

Издание указывает, что его реализация на практике означала бы, что депутаты сейма с родным русским или украинским языком не смогли бы давать на них интервью даже латвийским СМИ, имеющим тематические передачи для национальных меньшинств. А в случае беседы с представителями российской газеты парламентариям пришлось бы говорить на латышском через переводчика.

Подкомиссия сейма по конституции и судебной политике отклонила языковые поправки. Однако они все равно будут рассмотрены на пленарном заседании и вполне могут быть утверждены.

24 января сообщалось, что Центр госязыка Латвии завел дело на украинскую беженку за незнание латышского.

14 января Латвия депортировала 82-летнего российского военного пенсионера, заявив, что он представляет собой «угрозу нацбезопасности страны». В республике он прожил 56 лет.

Ранее стало известно, что русские школы могут исчезнуть в Литве.

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