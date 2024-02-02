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Захарова назвала политику США «кровавым лицемерием»

Захарова: американское государство играет на чувствах палестинцев и израильтян

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Станислав Красильников/РИА Новости

Политика США является игрой на чувствах палестинцев и израильтян, в зависимости от политической выгоды. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сначала Президент США признает поселенческую деятельность Израиля, мотивируя израильтян к освоению палестинских земель, а затем Президент США принимает указ, разрешающий американской администрации вводить санкции против еврейских поселенцев», — написала она.

Она добавила, что действия США являются ярким проявлением ксенофобии, они поддерживают палестинцев или израильтян, в зависимости от выгоды в данный момент. Американскую политику она охарактеризовала, как «кровавое лицемерие Вашингтона».

До этого Захарова осудила решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии. Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Она назвала это решение «нацизмом в чистом виде».

Ранее в МИД РФ отреагировали на результаты расследования СК крушения Ил-76.

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