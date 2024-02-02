Глава МИД Британии заявил, что Лондон может признать Палестину

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может признать Палестину, не дожидаясь результата палестино-израильских переговоров по этому вопросу. Слова министра приводит телеканал Sky News.

«Мы всегда говорили, что верим в решение о двух государствах: безопасный Израиль внутри его границ и безопасную и стабильную Палестину внутри ее границ… Великобритания, наряду с другими странами, признала бы Палестину как государство и признала бы Палестину в Организации Объединенных Наций», — считает Кэмерон.

До этого Кэмерон подчеркивал, что Великобритания солидарна с Израилем после нападения ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября. Он также отметил важность диалога по гуманитарному перемирию. Следует использовать все возможности для спасения заложников и доставки помощи в анклав, считает глава МИД Британии.

В середине декабря британский премьер Риши Сунак заявлял, что пострадавших среди гражданского населения в секторе Газа слишком много, никто не хочет, чтобы эскалация палестино-израильского конфликта продолжалась «хоть на день дольше», чем это необходимо.

Ранее Британия запретила въезд в страну поселенцам, причастным к насилию против палестинцев.