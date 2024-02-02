В США рассказали, почему Украина перешла к обороне

Украинская армия перешла к обороне из-за того, что получает слишком мало артиллерийских боеприпасов. Об этом пишет американская газета Politico.

«У украинской армии есть большая проблема: она получает слишком мало артиллерийских снарядов, чтобы должным образом защитить свою 1000-километровую линию фронта от атак России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что несмотря на наращивание собственного производства боеприпасов Киев по-прежнему надеется на западную помощь.

Как отмечает издание, такая ситуация сложилась в ВСУ на фоне того, как «политический тупик в Вашингтоне остановил все потоки военной помощи» Украине.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью с «24 телеканалом» посетовал на «негативный осадок» после краха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Залужный оценил способность Украины укомплектовать армию.