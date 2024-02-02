Постпред РФ в Вене сообщил о решении суда ООН по крушению MH17

Международный суд ООН не признал ответственности РФ по делу о крушении Boeing MH17 в ДНР. Об этом сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Международный Суд ООН не признал ответственность России и Донецкой народной республики за крушение MH17», — заявил Ульянов.

По его словам, политизированный обвинительный приговор суда Нидерландов является необоснованным.

До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России против Украины по делу о крушении MH17 из-за того, что РФ якобы не заинтересована в рассмотрении иска.

Ранее зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил расследование гибели самолета MH17.