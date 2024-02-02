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Постпред РФ в Вене сообщил о решении суда ООН по крушению MH17

Постпред РФ в Вене Ульянов: суд ООН не признал ответственности РФ за гибель MH17

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Международный суд ООН не признал ответственности РФ по делу о крушении Boeing MH17 в ДНР. Об этом сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Международный Суд ООН не признал ответственность России и Донецкой народной республики за крушение MH17», — заявил Ульянов.

По его словам, политизированный обвинительный приговор суда Нидерландов является необоснованным.

До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России против Украины по делу о крушении MH17 из-за того, что РФ якобы не заинтересована в рассмотрении иска.

Ранее зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил расследование гибели самолета MH17.

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