В Кремле заявили о начале подготовки к посланию Путина Федеральному собранию

Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, о дате оглашения будет сказано позднее. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заверил, что дата мероприятия будет объявлена своевременно.

В предыдущий раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента РФ стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Федеральное собрание Российской Федерации начало работать 11 января 1994 года.

Согласно российской Конституции, Федеральное собрание является представительным и законодательным органом страны, состоит из двух палат – Совета федерации (верхняя) и Государственной думы (нижняя).

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