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Песков рассказал о планах Путина посетить с визитом Турцию

Песков: дата визита Путина в Турцию будет объявлена своевременно

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Alexander Zemlianichenko/AP

Дату визита президента Владимира Путина в Турцию объявят своевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Путин вместе со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждать двусторонние вопросы, региональную повестку и Украину.

«Турция сохраняет свою суверенность, несмотря на давление на нее по теме отношений с РФ», — заключил Песков.

До этого Песков рассказывал, что контакты по встрече Путина и Эрдогана на высшем уровне ведутся, но нужно дождаться официальной информации.

Накануне турецкий аналитик Энгин Озер рассказал, что Эрдоган может предложить Путину возобновить мирные переговоры по Украине. По его словам, в последние несколько дней США и Турция уже ведут обмен идеями по мирным переговорами в Анкаре.

Ранее Песков рассказал о датах посещения Путиным Северной Кореи и Турции.

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