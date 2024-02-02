Израиль потребовал срочного доступа Красному кресту к заложникам в Газе

Израиль требует обеспечения немедленного доступа Международному Красному Кресту к удерживаемым в секторе Газа заложникам. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин на пресс-конференции в ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что необходимо освободить всех людей, похищенных боевиками радикального движения ХАМАС, но важнее всего — позволить сотрудникам Красного Креста посетить их.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция по возвращению заложников и полное уничтожение ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия боевики вернули 110 пленных заложников.

Ранее освобожденная из плена ХАМАС россиянка попросила президента РФ Владимира Путина спасти остальных заложников в секторе Газа.