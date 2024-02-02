Орбан высказался о раскладе сил в украинском конфликте

В конфликте на Украине время работает на Россию. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в программе радиостанции Kossuth.

По его словам, военные действия на Украине необходимо максимально быстро прекратить, чтобы сохранить жизни солдат. Орбан отметил, что эти вопросы обсуждались 1 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе, политики дебатировали, «что делать дальше».

«На Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины», — сказал премьер.

Он признался, что имеет совершенно противоположное мнение: «время на стороне русских». Орбан предрек, что длительные военные действия только множат потери, а расстановка сил «не изменится в пользу Украины».

Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что ему не удается переубедить остальных лидеров стран ЕС, так как Брюссель «охвачен лихорадкой войны».

До этого Орбан раскрыл, на что пойдут €50 млрд для Киева.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.