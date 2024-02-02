Совфед РФ обсудит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля

Совет Федерации РФ намерен рассмотреть законопроект о конфискации имущества за фейки об армии страны и призывы к осуществлению экстремистской деятельности в ходе заседания 7 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в случае принятия документа в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы будут внесены соответствующие изменения. В частности, речь идет о конфискации денежных средств или имущества за упомянутые правонарушения.

При этом в пояснительной записке к законодательной инициативе подчеркивается, что конфискации будет подлежать имущество, которое было получено преступным путем. Также данная мера коснется средств и ценностей, использовавшихся для финансирования незаконной деятельности. Согласно документу, оба эти обстоятельства будет необходимо доказывать в суде в обязательном порядке.

Кроме того, изъятие может коснуться самих орудий совершения преступления. Среди них компьютеры и мобильные устройства, которые можно использовать для распространения ложных данных о Вооруженных силах РФ.

По информации агентства, в то же время законодательная инициатива предполагает лишение человека почетных званий. Такая санкция предусмотрена за дискредитацию армии и ее публичные оскорбления, а также направленную против безопасности страны деятельность.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал «законом о негодяях» проект о конфискации имущества за фейки об армии.