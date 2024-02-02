Размер текста
А
А
А

Совфед РФ обсудит закон о конфискации имущества за фейки об армии 7 февраля

Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ рассмотрят в Совфеде 7 февраля

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации РФ намерен рассмотреть законопроект о конфискации имущества за фейки об армии страны и призывы к осуществлению экстремистской деятельности в ходе заседания 7 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в случае принятия документа в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы будут внесены соответствующие изменения. В частности, речь идет о конфискации денежных средств или имущества за упомянутые правонарушения.

При этом в пояснительной записке к законодательной инициативе подчеркивается, что конфискации будет подлежать имущество, которое было получено преступным путем. Также данная мера коснется средств и ценностей, использовавшихся для финансирования незаконной деятельности. Согласно документу, оба эти обстоятельства будет необходимо доказывать в суде в обязательном порядке.

Кроме того, изъятие может коснуться самих орудий совершения преступления. Среди них компьютеры и мобильные устройства, которые можно использовать для распространения ложных данных о Вооруженных силах РФ.

По информации агентства, в то же время законодательная инициатива предполагает лишение человека почетных званий. Такая санкция предусмотрена за дискредитацию армии и ее публичные оскорбления, а также направленную против безопасности страны деятельность.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал «законом о негодяях» проект о конфискации имущества за фейки об армии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами