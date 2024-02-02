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Мэр Киева назвал «ядом» проведение выборов президента во время боевых действий

Кличко: организация выборов во время конфликта может разрушить Украину изнутри

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Проведение выборов во время вооруженного конфликта с РФ стало бы «ядом» для Украины. Об этом в ходе интервью для французского журнала Le Point заявил киевский мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что подобное решение может разрушить государство изнутри. В связи с этим глава украинской столицы призвал дождаться окончания боевых действий, прежде чем избирать нового президента.

«Пока мы ждем, мы должны прекратить политические разногласия, подумать о высших интересах страны и сохранить единство. Пока моя единственная амбиция — это хорошо, очень хорошо работать для моих сограждан», — добавил Кличко, отвечая на вопрос о возможности своего выдвижения в качестве кандидата в случае проведения выборов главы государства.

Кроме того, журналисты поинтересовались у мэра Киева о причинах критики в адрес действующего президента страны Владимира Зеленского. Однако глава города подчеркнул, что на самом деле только дает украинскому лидеру советы.

По словам Кличко, он обращается к Зеленскому из-за его «дрейфа в сторону автократии». Такое развитие событий сильно беспокоит руководителя столичной администрации.

Изначально предполагалось, что очередные президентские выборы на Украине состоятся в марте текущего года. Однако в связи с эскалацией конфликта в стране было объявлено военное положение, и проведение всеобщего голосования оказалось под вопросом.

Ранее Кличко заявил о необходимости объявить новую мобилизацию на Украине.

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