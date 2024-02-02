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В США признали, что оружие Запада не помогает Украине победить

RS: современное оружие Запада не помогает Украине победить Россию

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Evgeniy Maloletka/AP

Отправка Киеву современного западного оружия Киеву не помогает Украине приблизиться к победе в украинском конфликте, Россия смогла адаптироваться к нему, поэтому союзникам Украины нужно перестать «затуманивать тяжелые условия», в которых находится страна. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Ни одна из этих двух идей, а именно, что Украина может победить, если ее наводнят тяжелыми вооружениями Запада, и что Россия находится на грани истощения своих запасов, не нова… Но после двух лет жестоких боев, когда Россия постепенно одерживает верх, ставки стали выше, чем когда-либо, а цена продолжающихся просчетов может оказаться катастрофической. Сторонникам Киева по обе стороны Атлантики уже давно пора вернуться к реалистичной теории победы, которая объясняет, а не затуманивает тяжелые условия, в которых находится Украина», - подчеркивает издание.

До этого военный эксперт из КНР Цзинь Чжень заявил, что армия России в любом случае одержит победу над Украиной, поскольку украинские Вооруженные силы (ВСУ) не смогут противостоять российскому наступлению.

Ранее в Германии предрекли Зеленскому скорую отставку.

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