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Политолог объяснил, какую помощь России оказали республиканцы

Политолог Перла: республиканцы блокируют выделение помощи Украине

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Gaelen Morse/Reuters

На фоне внутриполитического кризиса в США республиканцы отказываются обсуждать с демократами тему финансовой помощи Украине, что играет на руку России. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Андрей Перла.

«Есть вероятность, я скажу осторожно, что они смогут продавить свою позицию, и конгресс действительно приостановит выделение траншей. И аж до конца марта Украина от Америки денег не получит. И возникнет окно возможностей, в том числе для нашей действующей армии», — отметил Перла.

Он добавил, что если США полностью приостановят выделение помощи Украине, следом отказаться от спонсирования Киева может и Евросоюз, несмотря на давление Вашингтона.

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Соединенных Штатов Чак Шумер до этого сообщил, что 7 февраля в сенате пройдет тестовое голосование по вопросам помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии.

Сенатор надеется, что после публикации обновленного текста законопроекта Республиканская партия поддержит новое двухпартийное соглашение.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан раскрыл, на что пойдут €50 млрд для Украины.

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