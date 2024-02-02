Названо число поданных заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в РФ

Заявки на участие в онлайн-голосовании в рамках президентских выборов в РФ к текущему моменту подали 740 тыс. граждан. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Элла Памфилова, передает ТАСС.

Она отметила, что через приложение «Мобильный избиратель» было направлено уже 160 тыс. таких заявок. Речь идет о тех гражданах, которые в дни голосования будут находиться не по адресу проживания, а в другой точке РФ.

«Подано уже 740 тыс. заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить», — указала Памфилова.

Очередные выборы главы государства в РФ пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года. Ожидается, что в 29 российских регионах вместе с традиционным форматом выборов будет проведено дистанционное голосование.

По данным ЦИК, число избирателей внутри страны составило более 112,3 млн граждан по состоянию на 1 января текущего года. Количество избирателей, проживающих за границей, превысило 1,89 млн человек.

Как рассказал член ЦИК Павел Андреев, всего за рубежом было образовано 276 избирательных участков. Они расположены на территории 143 иностранных государств, при этом семь участков находятся в казахстанском городе Байконуре.

Ранее в ЦИК РФ рассказали, сколько средств поступило в избирательные фонды кандидатов в президенты.