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Орбан раскрыл, на что пойдут €50 млрд для Украины

Орбан: выделенные Украине €50 млрд пойдут на восстановление украинской экономики

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что одобренные 1 февраля ЕС €50 млрд пойдут не на вооружение для Киева, а на восстановление украинской экономики. Об этом глава венгерского кабмина сообщил на радио Kossuth.

«50 миллиардов евро… пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не разрушилось», — подчеркнул Орбан.
Орбан также отметил, что время работает на Россию, а расстановка сил не изменится в пользу Украины на поле боя.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова направить средства в Европейский фонд мира для поддержки Украины, при условии, что они будут использованы только на помощь, не связанную с оружием.

Ранее в США оценили пакет помощи ЕС Украине.

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