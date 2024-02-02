Орбан раскрыл, на что пойдут €50 млрд для Украины

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что одобренные 1 февраля ЕС €50 млрд пойдут не на вооружение для Киева, а на восстановление украинской экономики. Об этом глава венгерского кабмина сообщил на радио Kossuth.

«50 миллиардов евро… пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не разрушилось», — подчеркнул Орбан.

Орбан также отметил, что время работает на Россию, а расстановка сил не изменится в пользу Украины на поле боя.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова направить средства в Европейский фонд мира для поддержки Украины, при условии, что они будут использованы только на помощь, не связанную с оружием.

Ранее в США оценили пакет помощи ЕС Украине.