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Макрон считает, что Европа не устанет от украинского конфликта

Макрон: РФ не нужно рассчитывать, что Европа устанет от Украины

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России не следует рассчитывать на усталость в ЕС от украинского конфликта. Слова французского лидера приводит газета Le Figaro.

«Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины… Наша поддержка Украины с начала войны была единой и единодушной», — заявил президент Франции.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что «бредовая» внутренняя политика ЕС привела к протестам фермеров, а не Россия.

В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза (ЕС) выделить еще больше денег после согласования Брюсселем помощи Киеву в размере €50 млрд.

Ранее Макрон допустил возвращение таможенных пошлин для Украины.

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