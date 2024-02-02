В сенате США анонсировали голосование по помощи Украине

7 февраля в сенате пройдет тестовое голосование по вопросам помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии. Об этом журналистам сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Соединенных Штатов Чак Шумер, передает Associated Press.

Он отметил, что текст новых совместных поправок по будущему законопроекту по бюджету пакетов нацбезопасности представят в ближайшее время.

Несмотря на попытки найти консенсус между демократами и республиканцами, которые могут поддержать выделение денег на Киев и Израиль только при условии разрешения миграционного кризиса на границе с Мексикой и принятия соответствующих мер против нелегальных мигрантов, будущее законопроекта до сих пор является неопределенным.

«Южная граница срочно нуждается в исправлении», — отметил Шумер.

Сенатор надеется, что после публикации обновленного текста законопроекта Республиканская партия поддержит новое двухпартийное соглашение.

До этого Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза выделить еще больше денег после согласования Брюсселем помощи Киеву в размере €50 млрд.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.