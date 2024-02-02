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Байдену предрекли провал военного ответа США Ирану

Эксперт Кук: военный ответ США Ирану может провалиться из-за открытости Байдена

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена не скрывает своих намерений ответить проиранским группировкам в Сирии и Ираке за нападение на базу США в Иордании, столь открытые разговоры на такие темы неприемлемы, поскольку планируемая военная операция может окончиться провалом. Об этом заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Кук, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Очень странно, что администрация так открыто говорит о том, что они собираются делать и как они собираются это делать… Мне кажется, что это нарушает все, что мы все знаем об успешных военных операциях», — считает эксперт.

Как предполагает агентство, основываясь на «намеках» Белого дома об ответе американцев, США будут атаковать связанные с Ираном объекты в Сирии и Ираке, но не нанесут удар по иранской территории. Есть также предположение, пишет агентство, что США нанесут удар по иранскому военному кораблю IRIS Alborz, дислоцированному в Красном море.

До того глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты собственных сил и интересов на Ближнем Востоке.

Ранее в США рассказали, из-за чего «нервничают» власти Ирана.

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