В Херсонской области заявили, что переговоры с Украиной должны быть на условиях России

Мирные переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта возможны только на условиях Москвы. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, переговоры всегда возможны, но они должны быть переговорами, а не ультиматумами. Сальдо подчеркнул, что российское руководство неоднократно заявляло о своей готовности к переговорам, но на условиях, которое будет ставить оно, а не «кто-то из-за океана» будет говорить устами украинского лидера Владимира Зеленского.

Губернатор добавил, что его позиция совпадает с позицией Москвы.

При этом в настоящее время переговоры с Украиной вести не стоит, продолжил Сальдо. По его мнению, тогда Киев воспользуется попыткой переговоров для передышки.

На этой неделе глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ошибкой идею о том, что украинский конфликт может закончиться примирением сторон. По его словам, Западу пора сменить парадигму поддержки и сделать все необходимое для победы Киева. В МИД РФ сочли его заявление «чудовищным». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.