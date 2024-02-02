Биограф Зеленского рассказал о бункере в Киеве, куда не пускают иностранцев

Журналист Time Саймон Шустер рассказал, что иностранным гражданам запрещено посещать бункер, который является частью здания офиса президента Украины. В интервью «Украинской правде» Шустер, который пишет биографию украинского лидера, поделился, что ему никогда не разрешали посещать эту часть здания и служба охраны была категорична в этом вопросе.

Он также отметил, что все, что он написал о жизни в бункере, основано на интервью с Зеленским и его помощниками. В своей книге «Шоумен» Шустер описал жизнь президента в первые недели конфликта с Россией, где он жаловался на отсутствие солнечного света и выглядел «как не может выглядеть живой человек».

Журналист также отметил, что западные СМИ часто путают бункер со зданием офиса президента Украины.

До этого журналист Сеймур Херш рассказал, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.