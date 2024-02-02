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В США заявили о «чрезмерной доле» Зеленского в коррупционных схемах Киева

Журналист Херш: США знают о коррупции Зеленского и его «чрезмерной доле»

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Ints Kalnins/Reuters

Спецслужбы Соединенных Штатов в курсе о коррумпированности президента Украины Владимира Зеленского, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Херша, директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал с визитом Киев, чтобы сообщить об осведомленности о преступных схемах Зеленского, а также о недовольстве ряда подчиненных украинского президента из-за его «чрезмерной доли».

«В прошлом году директор ЦРУ секретно летал в Киев с целью лично предупредить, что Вашингтон в курсе его персональной коррумпированности», – сообщил Херш.

Накануне в конгрессе США подвергли критике политику Белого дома по выделению средств Украине на фоне коррупционного скандала в ВСУ.

Американские конгрессмены обратили внимание на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые ей деньги можно было бы оставить в США.

Ранее сообщалось, что Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за коррупции.

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