Журналист Херш рассказал, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет газета «Известия». Издание приводит мнение американского журналиста Сеймура Херша, который считает причиной якобы тайную переписку Залужного с западными чиновниками о возможности прекращения огня и завершения украинского конфликта.

Сеймур Херш уточнил, что Зеленский верит в то, что Залужный продолжает вести секретные переговоры с американскими и западными чиновниками уже несколько месяцев. В своем блоге Херш также отметил, что ряд американцев поддерживают решение Зеленского и считают, что увольнение Залужного поможет добиться прекращения огня и согласования окончания конфликта с Россией.

29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.