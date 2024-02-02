В США объявили о переходе к ядерному сдерживанию России и Китая

Соединенные Штаты Америки должны быть готовы в течение ближайших 10 лет перестроиться на одновременное ядерное сдерживание России и Китая. С таким заявлением выступила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при минэнергетики США Джилл Хруби, сообщает ТАСС.

«Мы должны быть готовыми в течение десятилетия сдерживать две ядерные державы, практически равные нам по силам», — сказала Хруби.

Она отметила, что Россия показала поведение, нарушающее глобальное равновесие, в том числе из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кроме того, по словам Хруби, Москва отказывается вести диалог с США по контролю над вооружениями, что усугубляет ситуацию.

Замминистра подчеркнула, что Китай продолжает совершенствовать и расширять свой ядерный потенциал, внедряя новые технологии типа гиперзвуковых, а также технологии двойного назначения.

До этого в МИД РФ предрекли скорое размещении ядерного оружия США в Британии.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков оценил вероятность размещения российского ядерного оружия на территории других стран.