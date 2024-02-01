Посольство РФ назвало кощунственными обвинения США в депортации украинских детей

Посол России в Соединенных Шатах Америки Анатолий Антонов назвал кощунственными обвинения в принудительной депортации украинских детей, которые были выдвинуты на слушаниях в Хельсинкской комиссии при американском конгрессе. Об этом сообщает ТАСС.

«Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к судьбе каждого ребенка, пострадавшего от преступлений укронацистов», — сказал Антонов, добавив, что Россия прилагает огромные усилия, чтобы уберечь детей от действий украинской армии.

Дипломат отметил, что у американских властей есть собственные корыстные мотивы, так как они видят на Украине один из основных источников международного усыновления детей.

До этого представитель Ватикана отметил важность миссии по возвращению детей на Украину.

В январе председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил об изъятии украинских детей в странах Евросоюза.

Ранее прокуратура России предупредила о звонках с Украины российским детям.