В США оценили пакет помощи ЕС Украине

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что пакет помощи Украине, предоставляемый Евросоюзом (ЕС), не сможет стать заменой поддержки Киева со стороны США. Запись трансляции выступления опубликована на You-Tube-канале Белого дома.

Кирби подчеркнул, что данный пакет помощи ЕС не предназначен для военной поддержки, но его безусловно поприветствует украинский народ.

Он подчеркнул, что поддержка ЕС не заменит военную помощь США.

По его словам, необходимо продолжать добиваться выделения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон должен продолжать помогать Украине.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение Евросоюза о выделении €50 млрд Украине сигналом для США.

25 января в сенате США предложили разделить пограничный вопрос и финансирование Украины, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.