Размер текста
А
А
А

Зеленский потребовал от ЕС еще больше денег

Зеленский после согласования помощи Киеву от Евросоюза потребовал еще денег

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза (ЕС) выделить еще больше денег после согласования Брюсселем помощи Киеву в размере €50 миллиардов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, что после согласования программы макрофинансовой поддержки Брюсселю необходимо одобрить дополнительные взносы через Европейский фонд мира.

Зеленский подчеркнул, что сумма должна быть не менее €5 млрд в год на срок в четыре года. Он отметил, что это «очевидный приоритет».

Президент Украины также выразил благодарность Евросоюзу за выделение пакета помощи. Он добавил, что план передать Киеву миллион артиллерийских снарядов был отложен.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон должен продолжать помогать Украине.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение Евросоюза о выделении €50 млрд Украине сигналом для США.

25 января в сенате США предложили разделить пограничный вопрос и финансирование Украины, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами