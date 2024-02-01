Зеленский потребовал от ЕС еще больше денег

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза (ЕС) выделить еще больше денег после согласования Брюсселем помощи Киеву в размере €50 миллиардов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, что после согласования программы макрофинансовой поддержки Брюсселю необходимо одобрить дополнительные взносы через Европейский фонд мира.

Зеленский подчеркнул, что сумма должна быть не менее €5 млрд в год на срок в четыре года. Он отметил, что это «очевидный приоритет».

Президент Украины также выразил благодарность Евросоюзу за выделение пакета помощи. Он добавил, что план передать Киеву миллион артиллерийских снарядов был отложен.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон должен продолжать помогать Украине.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение Евросоюза о выделении €50 млрд Украине сигналом для США.

25 января в сенате США предложили разделить пограничный вопрос и финансирование Украины, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.