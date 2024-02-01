Размер текста
А
А
А

В Саудовской Аравии заявили, что продолжают изучать вопрос вступления в БРИКС

Reuters: Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос присоединения к БРИКС

close
100%
Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос присоединения к объединению БРИКС. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на саудовского чиновника.

«Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении», — сказал чиновник.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Саудовская Аравия 1 января вошла в БРИКС. Об этом он сказал, комментируя информацию в СМИ о «раздумьях» Эр-Рияда по вопросу в это объединение.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, «что вызывает удовлетворение».

На саммите БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами