В Саудовской Аравии заявили, что продолжают изучать вопрос вступления в БРИКС

Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос присоединения к объединению БРИКС. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на саудовского чиновника.

«Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении», — сказал чиновник.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Саудовская Аравия 1 января вошла в БРИКС. Об этом он сказал, комментируя информацию в СМИ о «раздумьях» Эр-Рияда по вопросу в это объединение.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, «что вызывает удовлетворение».

На саммите БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.