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Польша внесла свое предложение в новый пакет антироссийских санкций ЕС

Польша собирается добиваться включения топлива для АЭС в 13-й пакет санкций ЕС

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава собирается добиваться включения топлива для атомных электростанций (АЭС) в 13-й пакет санкций Евросоюза против России. Его цитирует РИА Новости.

«У нас есть собственные постулаты и они касаются различных вещей, хотя бы эмбарго на топливо для атомных электростанций», — сказал глава польского правительства.

Он указал, что сделать это будет не так просто, поскольку многие государства, участвующие в помощи Украине, одновременно зависят от топлива для АЭС, которое поставляется из РФ.

До этого агентство Reuters сообщило, что Евросоюз готовит очередной, 13-й по счету, пакет санкций против России, в который могут войти ограничения на поставку алюминия и СПГ из РФ.

При этом Польша и страны Балтии предлагают более жесткие меры против обхода санкций, а также дополнительные ограничения в авиаотрасли. Другие члены ЕС считают, что «все крупные статьи уже под санкциями».

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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