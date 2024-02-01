Лидер хуситов дал совет Байдену

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси посоветовал президенту США Джо Байдену заняться решением внутренних проблем вместо разжигания военных конфликтов в третьих странах. Его слова приводит телеканал Al-Masirah.

«Американский президент вместо того, чтобы развязывать войны, должен сначала заняться кризисом в своей стране и проблемами, которые провоцирует проводимая им политика», — заявил аль-Хуси.

Он напомнил о ситуации на границе Соединенных Штатов и Мексики в Техасе, а также о напряженности между федеральными властями и представителями штата.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не стремится к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке.

До этого командующий силами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мохамед аль-Атифи заявил о готовности к долгосрочной конфронтации с Соединенными Штатами.

«Мы готовы к длительному противостоянию с силами тирании. Американцы, британцы и те, кто координировал свои действия с ними, должны осознать силу суверенного решения Йемена и то, что по этому поводу нет никаких дебатов или споров», — подчеркнул командующий.

Ранее