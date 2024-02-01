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В Пентагоне заявили, что США не потерпят атак на своих военных

Пентагон: США сделают все, чтобы защитить свои интересы на Ближнем Востоке

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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты собственных сил и интересов на Ближнем Востоке. Его слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

«И президент Джо Байден, и я четко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем все необходимое для защиты своих военнослужащих и интересов», — сказал Остин, комментируя недавнюю атаку на одну из военных баз США на Ближнем Востоке.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Позднее телеканал CBS сообщал, что Cоединенные Штаты одобрили планы по нанесению ударов возмездия по иранским объектам и военным из этой страны, расположенным в Ираке и Сирии.

30 января президент США Джо Байден заявил, что не стремится к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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