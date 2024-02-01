Путин призвал молодежь идти к своей цели

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия съезда «Движения первых» и призвал молодежь уверенно идти к своей цели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что, если вы будете так же целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше», — сказал российский лидер, обращаясь к присутствующим.

Вместе с собравшимися президент РФ также спел гимн страны.

1 февраля Путин в четвертый раз приехал на международную выставку-форум «Россия», которая проводится на территории московского ВДНХ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что после съезда «Движения первых» 1 февраля Путин выступит на мероприятии, где обратится к молодежи и детям.

Также, по словам Пескова, российский глава обсудит проект по созданию сети кампусов. На встрече будут выступать представители регионов и руководители ведомств.

Ранее Песков ответил на вопрос о датах посещения Путина Северной Кореи и Турции.