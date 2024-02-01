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В США назвали напряженность в руководстве Украины подарком для Путина

Bloomberg: напряженность в руководстве Украины стала подарком для Путина

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Напряженность между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным является отличной новостью для российского лидера Владимира Путина, пишет Bloomberg.

«Напряженность в верхах Украины выливается в поле зрения общественности, в то время как задержки с поставками оружия от союзников Киева ощущаются на фронте. Это отличная новость для президента России Владимира Путина», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что раскол между военным и политическим руководством Украины может посеять сомнения в Вашингтоне относительно дальнейшей военной стратегии Киева в этом году.

Такое развитие событий усугубит уже существующие трудности в мобилизации помощи Киеву, пишет Bloomberg.

До этого сообщалось, что отставка Залужного задерживается из-за сложностей с поиском преемника. Источники в офисе украинского президента отметили, что основными кандидатами на пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По информации телеканала CNN, указ об увольнении Залужного может быть подписать на этой неделе.

Ранее на Украине пригрозили Зеленскому отставкой в случае увольнения Залужного.

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