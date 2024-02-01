Пашинян заявил, что ОДКБ оставила Армению в решающий момент

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в самый решающий момент оставила Армению один на один со своими проблемами. Такое мнение он высказал в интервью Общественному радио страны.

«Долгое время наша концепция безопасности заключалась в следующем: Армения является членом ОДКБ, проблема Нагорного Карабаха является международно признанным конфликтом, поэтому для Армении нет проблемы безопасности, мы должны сосредоточиться на решении проблемы Нагорного Карабаха», — сказал Пашинян.

По словам премьера, ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: «Смотрите, решайте свои проблемы сами».

Пашинян подчеркнул, что его страна должна иметь возможность жить «в этой среде» и, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев заявлял, что безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, невозможна без сотрудничества в ОДКБ.

В декабре Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Ранее в НАТО заявили о сближении с Арменией.