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Глава Пентагона оценил возможность ухода в отставку из-за болезни

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не будет уходить в отставку из-за болезни

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Irakli Gedenidze/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на возникший скандал из-за того, что его госпитализация скрывалась. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — заявил Остин в ответ на возможность уйти с должности из-за скандала.

Также Остин признал, что поступил неправильно, так как не проинформировал высшее руководство страны и общественность США по поводу лечения рака простаты и госпитализации, а также принес свои извинения.

29 января Остин начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне. Во время него он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Согласно информации ведомства, министр трудился в удаленном режиме с 15 января, когда его выписали домой из медицинского учреждения. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра.

Ранее в США отвергли призывы к увольнению шефа Пентагона.

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