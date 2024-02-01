Размер текста
А
А
А

Пашинян назвал неожиданное препятствие на пути к миру

Пашинян: декларация о независимости Армении является препятствием на пути к миру

close
100%
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о Нагорном Карабахе, является препятствием на пути к миру в регионе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает ТАСС, ссылаясь на его выступление в радиоэфире.

Он ответил на вопрос, должна ли строиться политика Еревана на объединении Армении с Нагорным Карабахом, как это прописано в Декларации о независимости страны.

«Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся», — сказал он.

При этом Пашинян также заявил, что страна должна располагать боеспособной армией для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР.

За день до этого, выступая на Дне армии, он утверждал, что республика нуждается в диверсификации отношений в сфере обороны.

Ранее Пашинян провел встречу с представителем НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами