Пашинян назвал неожиданное препятствие на пути к миру

Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о Нагорном Карабахе, является препятствием на пути к миру в регионе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает ТАСС, ссылаясь на его выступление в радиоэфире.

Он ответил на вопрос, должна ли строиться политика Еревана на объединении Армении с Нагорным Карабахом, как это прописано в Декларации о независимости страны.

«Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся», — сказал он.

При этом Пашинян также заявил, что страна должна располагать боеспособной армией для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР.

За день до этого, выступая на Дне армии, он утверждал, что республика нуждается в диверсификации отношений в сфере обороны.

Ранее Пашинян провел встречу с представителем НАТО.