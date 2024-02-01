Украинских депутатов уличили в покупках авто и недвижимости на фоне боевых действий

Каждый третий (33%) депутат Верховной Рады приобрел автомобиль или недвижимость за первый год с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

По информации источника, с февраля 2022 по февраль 2023 год депутаты приобрели 134 новых автомобиля и 260 объектов недвижимости. Отмечается, что больше всего за отчетной период приобрели члены фракции правящей партии «Слуга народа» и депутаты бизнес-группы «Доверие».

При этом издание отметило, что большинство из приобретенного имущества находится в аренде или «другом праве пользования».

1 февраля сообщалось, что в конгрессе США раскритиковали американскую политику по выделению средств Украине на фоне коррупционного скандала в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

11 января стало известно, что на Украине арестовали имущество Игоря Гринкевича, крупнейшего поставщика Минобороны.

В ноябре в Киеве суд арестовал имущество депутата Верховной рады Александра Дубинского по делу об уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за коррупции и скандалов.