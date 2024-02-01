Пашинян рассказал о необходимости создания боеспособной армии Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна должна располагать боеспособной армией для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР. Его слова приводит ТАСС.

«У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении», — заявил он.

Пашинян отметил, что имеет ввиду защиту территории бывшей Армянской ССР.

До этого Пашинян сообщал, что предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если подписание мирного договора между странами затянется. Политик отметил последние агрессивные заявления Баку, касающиеся реформ в армянской армии, а также приобретенных вооружений и техники. Он указал, что Армения готова предоставлять долгосрочные гарантии отсутствия каких-либо территориальных претензий, но ожидает того же от других.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией уже де-факто существует мир, на границе двух стран на протяжении нескольких месяцев наблюдается мирная обстановка.

Ранее Армения предложила Азербайджану начать совместные поиски пропавших лиц.