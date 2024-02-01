Организация Североатлантического договора (НАТО) спровоцировала прокси-войну с РФ, чем лишь укрепила ее позиции в мире. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Суть в том, что НАТО — хлипкий фасад. И виной тому не Путин, мы загубили альянс, когда втянули его в эту прокси-войну, которая не имела никакого смысла, а затем дали России возможность продемонстрировать, что она способна действовать как великая держава», — заявил Макгрегор.

Макгрегор добавил, что в результате произошедших событий Россия стала еще более сильной и сплоченной, чем когда-либо.

1 февраля министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что остановка поддержки Украины со стороны США может привести к победе России в специальной военной операции, это станет для Вашингтона «немыслимым» последствием прекращения помощи Киеву.

В этот же день военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Запад готовит «грандиозную провокацию» против РФ, а слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и сообщения об учениях НАТО распространяются с целью отвлечения внимания от поражения Украины в конфликте с Россией.

Ранее Макгрегор предрек США экономический крах из-за конфискации активов РФ.